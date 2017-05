Fiets van Kroatië naar Bosnië langs verlaten steden en historisch erfgoed

Het doel van de Cira is de treinroute als historisch erfgoed te behouden, terwijl er nieuw toerismeaanbod wordt ontwikkeld in het verlaten landschap. Zo kunnen fietsers verblijven in voormalige treinstations langs de route of in hotels van de nabijgelegen steden, zoals Capljina. Wildkamperen is ook een optie, hoewel de aanwezigheid van overgebleven landmijnen dat minder aantrekkelijk maakt.



Lees verder over de route op de website van Ciro.