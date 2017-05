Een overnachting in het nieuwste hotel van Amsterdam

Hyatt Regency, Amsterdam

Bouwvakkers hadden drie jaar nodig om een voormalig ziekenhuis te verbouwen tot het nieuwste hotel van Amsterdam. De Amerikaanse hotelketen Hyatt - bekend van de anonieme atriumbouw met honderden kamers rond een grote hal - past zich tegenwoordig aan aan de omgeving. We zitten in de Plantagebuurt, vlak bij Artis en de Hortus, dus verwacht veel groen, visgraatparket en koper. Wanden zijn weelderig begroeid, de gevel bekleed met handgebakken tegels, de bar lijkt een herbarium. Probeer die cocktail met komijn, salie, jenever en verbrande kaneel. Noem het modern tropisch. Restaurant Mama Makan serveert authentiek Indonesisch eten: een kokkin van Hyatt Jakarta is overgevlogen om gadogado en kari ayam te maken. Het ontbijtbuffet is goed, en prijzig (euro 22). De 211 kamers zijn royaal, licht en minder exotisch. Een groot schilderij van een tropische bloem, dat is het. De badkamer is grotendeels van glas met een inloopdouche. In de kelder is een sauna, een stoomkamer en een sportruimte.



Kamers vanaf euro 230. amsterdam.regency.hyatt.com