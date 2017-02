Een citroengeel artefact uit het fin de siècle

Het citroengele Hotel Des Indes aan het Haagse Lange Voorhout is misschien wel het bekendste hotel van het land. Hangplek voor staatshoofden en bestuursvoorzitters in de Hofstad.



Gewone stervelingen kunnen er theedrinken op de overkapte binnenplaats waar ooit koetsjes binnenreden. Kijk door je wimpers naar de witmarmeren zuilen en gouden kroonluchters en je ziet spion Mata Hari smoezen met schrijver Louis Couperus. En daar kletst filmster Audrey Hepburn met ballerina Anna Pavlova.



Haagse dames drinken hier gin met rozensiroop, dandy's hebben hun eigen humidor (sigarendoos) met naambordje in de lounge. De kamer in het voormalige stadspaleis is ultraklassiek. Waar slaap je nog onder een rode baldakijn met gouden kwastjes? Of lees je Eline Vere onder een schemerlamp?



Jammer van dat grote flatscreen aan de muur, kijk liever uit het raam en waan je in het fin de siècle. Des Indes heeft nog een conciërge. Die informeert al voor aankomst naar je plannen en geeft verrassend goede adviezen. Vernieuwing moet dit jaar komen van de nieuwe chef Roel Gilissen in de keuken. Ga in het weekend, dan biedt Des Indes scherpe kamerprijzen. Vanaf 160 euro per nacht.



hoteldesindes.nl