Dit waren onze beste reistips

Rust in het drukke Bangkok

Soms wordt het je even te veel, in de tropische metropool Bangkok. Dan ben je die permanente verkeerschaos zat, dat gekrioel in de vochtige hitte en het banale nachtleven uit de film Hangover II. Zet dan eens je wekker op 05.30 uur. Trek je gympen aan en pak een knetterende tuktuk naar Lumphini Park. Meng je daar tussen de snelwandelende ouderen, joggende expats en bodybuilders.



Uitzicht op NYC vanaf Whitney Museum

Wat je ook van plan bent in New York: bezoek in elk geval het nieuwe Whitney Museum of American Art. Het fijne van het nieuwe Whitney: de hele buurt mag meedoen. Je dwaalt door zalen met huizenhoge ramen en je pakt telkens een trap buitenom naar een volgende verdieping. Dan kijk je vanaf de royale terrassen zo naar binnen bij de lofts van New Yorkers, naar de veerbootjes op het water en naar wandelaars op de Highline beneden. Het museum lijkt wel een verticale verlenging van dat populaire park.