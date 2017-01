Snowbombing

Wie niet kan skiën of snowboarden, maar wel houdt van de après-ski in de sneeuw, moet naar Snowbombing. Dit muziekfestival zet elk voorjaar Mayrhofen op zijn kop, een wintersportoord midden in de Oostenrijkse Alpen. Het muziekfestival op 2.500 meter hoogte wordt wel het 'Glastonbury in de sneeuw' genoemd. Tijdens het vijfdaagse festijn in april zullen dj's als Chase and Status, MK en Hot Since 82 optreden. In het skidorp worden ook talloze winterse activiteiten georganiseerd waarvoor je niet op latten hoeft te staan, zoals iglo- en bosfeesten, paragliden, yoga en, natuurlijk, lui pruttelen in een jacuzzi. Als je wél wilt skiën, ligt er 650 meter aan pistes op je te wachten. Ook vind je hier Europa's steilste afdaling (78 graden). Wees wel gewaarschuwd: ga alleen nuchter de piste op.



Accommodatie plus festivaltoegang voor vijf dagen: vanaf euro 275. snowbombing.com