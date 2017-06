De beste plekken in Tirana, Albanië

Vincent van Gerven Oei, filosoof, kunstenaar, journalist, woont al zeven jaar in Tirana; hoofdstad van Albanië, stad in opkomst. 'Ik ging hier destijds op vakantie heen en ben blijven hangen', zegt hij. 'Het was goedkoop, warm, lekker afgelegen en het eten is goddelijk, alles komt zo van het land.' De Tiranezen zijn opvallend aardig, volgens Vincent. 'Dit is een supersociale stad. Op weg naar ergens kom je altijd vijf bekenden tegen om koffie mee te drinken. Als ik in Den Haag op straat loop, mis ik dat, voelt het alsof ik de enige op straat ben. Tirana is niet mooi. De geschiedenis heeft hier flink huisgehouden. Eerst was het een Ottomaans dorp, toen kreeg het een heftige Italiaans-fascistische infrastructuur, toen werden er communistische huizenblokken neergezet en daarna volgde een wildgroei aan ongereguleerde nieuwbouw. Een problematische stad dus, maar dat is voor mij ook de charme.'