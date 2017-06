Cannes is zo veel meer dan 'duur en kosmopolitisch'

'Het vooroordeel over Cannes klopt wel en niet', zegt George Homs. Hij is een Nederlandse Vlaming uit Bergen op Zoom, die in Brussel opgroeide en al lang in Frankrijk woont, waarvan vier jaar in Cannes. Homs is ict'er en betrokken bij Europeana, de EU-organisatie die musea en archieven digitaal ontsluit. Hij is voorzitter van de Lycklama Foundation, die de Friese baron en Cannes-liefhebber Tinco Lycklama aan de vergetelheid wil ontrukken. Homs: 'Cannes is luxe, duur, kosmopolitisch, ideale gastheer van festivals en congressen.