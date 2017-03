Bedrijfsleven vreest Turkse sancties niet

Kaas

Turkije heeft een associatieverdrag met de EU waardoor het geen economische sancties kan doorvoeren die alleen Nederland treffen EvoFenedex

Nederlandse kaas lijkt ook een voor de hand liggend mikpunt bij een eventuele kopersstaking. Maar dat gaat geen pijn doen, denkt kaasexporteur Veldhuyzen Kaas. 'Wij exporteren geen kaas naar Turkije. De Turkse importheffingen zijn zo hoog dat dit niet rendabel is.' Dat het kaasmerk Old Amsterdam desondanks in Turkije verkrijgbaar is, komt door parallelimport, zegt hij. 'Waarschijnlijk via Duitsland of Frankrijk. Wat je vaak ziet, is dat Turken Nederlandse kaas vanuit West-Europa met busjes naar Turkije vervoeren.'



Het leeuwendeel van de Nederlandse export naar Turkije betreft goederen die ver afstaan van de dagelijkse belevingswereld van de consument, zoals chemische producten, grondstoffen en machines (zie grafiek). Volgens directeur Lily Sprangers van het Turkije Instituut in Leiden kan de Turkse industrie zonder de aanvoer van grondstoffen en halffabricaten uit Nederland niet draaien. Zij gaat ervan uit dat de Turkse regering snel zal overgaan tot de orde van de dag. 'Dit hele gedoe is alleen maar voor binnenlands gebruik. En het werkt, want ook de krant die normaal gesproken de oppositie steunt, heeft zich nu achter Erdogan geschaard.'



Voorzitter Ethem Emre van de Turks-Nederlandse 'Kamer van Koophandel' zegt deze dagen veel mensen in Turkije te spreken die denken dat het nooit meer goed komt tussen Nederland en Turkije. Hij heeft de Nederlandse werkgeversorganisaties opgeroepen contact te zoeken met hun Turkse zusterorganisaties. 'Ik heb daarop nog geen reactie ontvangen.'