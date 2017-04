'Het beste aan Bangkok is het belachelijk goede eten'

Lumpini Park



¿ 'Lumpini is een plezierige plek om even aan mijn werk in de drukke keuken te ontsnappen. Ik verbaas me altijd over alle nieuwe, onbekende flora en fauna. De Thai gebruiken dit grote park vooral als sportpark. Iedereen van alle leeftijden is er aan het basketballen, yogaën, tai-chiën, fitnessen, hardlopen, stretchen, fietsen, samen of alleen.'



Lumpini Park ligt bij BTS-station Sala Daeng of MRT-station Silom of Lumpini.