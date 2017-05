Zorgkosten stijgen minder hard dan kabinet verwacht had

Efficiëntere zorg

Sinds het aantreden van Schippers in 2010 is 12 miljard euro minder uitgegeven dan begroot

De beteugeling van de zorgkosten was het voornaamste doel van minister Schippers bij haar aantreden in het eerste kabinet-Rutte in 2010. Sindsdien is 12 miljard euro minder uitgegeven dan begroot. De groei van de zorguitgaven kwam daarmee de afgelopen jaren uit op 0,2 procent. Dat is fors minder dan de economische groei. In de eerste jaren na de invoering van de verplichte basisverzekering, van 2006 tot 2012, was de jaarlijkse groei van de zorguitgaven nog ruim 5 procent. Dat was veel meer dan de economische groei in die jaren.



De beteugeling van de zorguitgaven is niet veroorzaakt door versobering van de zorg. De afgelopen jaren is geen zorg uit de basisverzekering geschrapt. Wel heeft Schippers een reeks maatregelen genomen om de zorg efficiënter te laten werken. Zo zijn zorgverzekeraars zelf financieel verantwoordelijk voor hun klanten.