WRR pleit voor komst nationale veiligheidsraad naar Amerikaans model

Verslechterde veiligheidssituatie

De WRR adviseert een 'samenhangende strategie' tussen het buitenlandse en binnenlandse veiligheidsbeleid

Het advies van de WRR weegt zwaar. De raad heeft de wettelijke taak om de regering te adviseren en die schuift haar advies zelden of nooit zomaar terzijde. Het WRR-advies van woensdag wint bovendien aan kracht, omdat het past in een lange rij van adviezen aan de regering om de veiligheid van Nederland serieuzer te nemen. In maart dit jaar stelde de invloedrijke Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) bijvoorbeeld nog dat het kabinet veiligheid weliswaar een prioriteit noemt, maar Defensie in de praktijk 'ernstig heeft verwaarloosd'.



Beide adviesorganen concluderen dat de veiligheidssituatie voor Nederland de afgelopen jaren ernstig is verslechterd. Het neerschieten van vlucht MH17 boven Oekraïens grondgebied, de komst van vluchtelingen als gevolg van burgeroorlogen in het Midden-Oosten en Afrika, de strijd met terreurbeweging IS in Syrië en Irak en terroristische dreigingen in Europa; deze ontwikkelingen hebben volgens de WRR 'direct of indirect' invloed op de veiligheidsituatie in Nederland. Zo zijn er 'risico's in verband met de terugkomst van Syriëgangers'.



De WRR adviseert daarom een 'samenhangende strategie' tussen het buitenlandse en binnenlandse veiligheidsbeleid. De op te richten nationale veiligheidsraad kan dat beleid bepalen. Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken zei in 2016 al dat een volgend kabinet zou moeten nadenken over een nationale veiligheidsraad naar Amerikaans model.