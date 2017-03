We veren pas op als een buitenlandse verslaggever zich verwondert

Van alle buitenlandse kranten, tv-programma's, tijdschriften en andere media die hier massaal zijn neergestreken met het kennelijke idee dat ze verslag komen doen vanuit de loopgraven bij de Somme, is het moeilijk kiezen wie mijn favoriet is. Uit alle windstreken zijn ze hierheen gevlogen. Uit Spanje, uit Canada, uit het verre Oosten en het nabije Oosten, uit Latijns-Amerika, uit elk denkbaar West-Europees land. Elke Volendammer is inmiddels geïnterviewd in diverse talen. Dat levert bijzondere kopij op.



Van de collega's van het Belgische opinieblad Knack bijvoorbeeld, met een aparte observatie in een groot stuk over Nederland - of eigenlijk over Geert Wilders, want de grote blonde roerganger krijgt meer buitenlandse aandacht dan goed is voor een buitenlanderschuw mens.