Wat maakt deze 'vrouw met de hamer' zo goed?

Wonderbaarlijke wederopstanding

Ondanks het monsterverlies van de partij haalde Arib 48.440 voorkeurstemmen

Arib is een voorbeeld van de wonderbaarlijke wederopstanding die het leven van een politicus soms kenmerkt. Een paar jaar geleden was stoppen nog een reële optie voor Arib. Ze was in 2012 in de Kamer gebleven dankzij Diederik Samsom, die de PvdA onverwacht aan 38 zetels hielp. Zelf was ze door haar partij op plaats 30 gezet, een wiebelige plek en nog dezelfde als die in 2010. Dat schoot niet op.



Als Kamerlid sinds 1998, toen nog beloftevol op plek 12, had Arib bovendien al het een en ander meegemaakt. In 2006 was zij afgezakt naar plaats 34 en viel ze aanvankelijk buiten de boot. Wouter Bos haalde bij de verkiezingen dat najaar 33 zetels. Toen de PvdA het kabinet Balkenende IV in stapte, keerde ze begin 2007 alsnog terug in de Kamer. Bij de verkiezing tot Kamervoorzitter in september 2012, waarvoor zij zich kandideerde, werd ze afgetroefd door VVD-Kamerlid Anouchka van Miltenburg.