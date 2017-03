Waarom coryfeeën Van Agt en Vogelaar niet op hun partij stemmen en flirten met GroenLinks

Elle Vogelaar (PvdA)

PvdA-prominent en voormalig minister Ella Vogelaar biechtte eerder deze week op dat ze overweegt om op GroenLinks te stemmen. Definitief uitsluitsel over haar overstap wil ze echter nog niet geven. 'Ik zweef lekker door tot woensdagochtend', zegt ze.



Bij Vogelaar lijkt, met een stem op GroenLinks, strategisch belang de doorslag te geven. Ze hoopt dat er een grote linkse partij aan de onderhandeltafel voor het nieuwe kabinet terechtkomt. 'En dat lijkt de PvdA niet te worden', zegt ze. De partij schommelt sinds vorig jaar maart in de Peilingwijzer rond de twaalf zetels. 'Dat is een duidelijk signaal welke kant het opgaat.'



De prognose voor GroenLinks is daarentegen sinds het begin van het jaar opgeklommen tot zo'n zestien zetels. 'De kans is groot dat CDA, VVD en D66 in de regering komen. Ik hoop dat GroenLinks in het kabinet voor een stevig links geluid gaat zorgen.'



'Of mijn overstap naar GroenLinks met het optreden van lijsttrekker Lodewijk Asscher te maken heeft? Ook ik hoopte op het Asscher-effect en ben de campagne hoopvol ingegaan. Maar daar heb ik steeds minder vertrouwen in.' Ze voegt eraan toe dat Diederik Samsom waarschijnlijk met dezelfde problemen als Asscher zou kampen, als hij nog partijleider was.



'In de eerste plaats hebben de slechte peilingen te maken met het feit dat de PvdA vier jaar in het kabinet heeft gezeten. Ze heeft beleid uitgevoerd dat niet altijd succesvol was, zoals het flexibiliseren van de arbeidsmarkt. Mensen verwachtten zulk beleid niet van de PvdA.'



Voor Vogelaar is het geen reden om haar lidmaatschap op te zeggen. 'Nu is strategisch stemmen belangrijk. Een volgende keer ligt dat misschien anders.'