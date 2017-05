VVD-preses Keizer legt zijn taken voorlopig neer

VVD-onwaardig

Veel afdelingen zitten met de kwestie-Keizer in hun maag, bleek in de loop van deze week: Keizer krijgt veel lof als partijvoorzitter, maar zijn optreden van de afgelopen dagen ontvangt kritiek. Met name het buitensluiten bij een persgesprek van journalisten van Follow the Money, die de zaak aan het rollen brachten, wordt als 'VVD-onwaardig' gezien.



Keizer kwam in opspraak nadat het platform vorige week details onthulde over de voor Keizer lucratieve overname van uitvaartorganisatie De Facultatieve in 2012. Dat bedrijf, waarvan Keizer al sinds 1998 bestuursvoorzitter was, komt voort uit de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie die in 1874 werd opgericht om cremeren in Nederland te legaliseren. Deze vereniging (toen nog ruim 65 duizend leden), waaraan Keizer als adviseur van het bestuur verbonden was, was voor 100 procent aandeelhouder van het bedrijf - totdat de aandelen in 2012 werden verkocht aan Keizer en zijn zakenpartners.