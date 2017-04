VVD-praeses Henry Keizer ontkent zelfverrijking met uitvaartorganisatie, '100 procent schoon geweten'

Van geen kwaad bewust

In zijn reactie zegt Keizer zich van geen kwaad bewust te zijn. 'De waardebepaling heeft op basis van drie onafhankelijke accountantsrapporten plaatsgevonden en het overnamebedrag is door het management opgebracht en gefinancierd. Follow the Money vergeet voor het gemak ook maar even dat de onderneming zwaar extern gefinancierd was en dat heeft natuurlijk ook invloed op de waarde van het bedrijf. Die schuld hebben de nieuwe eigenaren wel meegenomen bij de overname.'



De SP wil van de ministers Kamp (Economische Zaken) en Dijsselbloem (Financiën) weten of de deal in hun ogen door de beugel kan en of er geen sprake is geweest van belangenverstrengeling. 'Dat is belangrijk om te weten. Het gaat hier om de voorzitter van de grootste partij van Nederland.'