VVD en CDA zijn klaar met GroenLinks, de beurt is aan CU

Elke partij houdt vol teleurgesteld te zijn, maar erg rouwig lijken VVD en CDA toch niet

Eén afspraak heeft de breuk overleefd: dat elke partij naar buiten toe volhoudt teleurgesteld te zijn over het resultaat. Maar erg rouwig lijken VVD en CDA toch niet. Het is jammer van de verloren tijd, concludeert CDA-leider Buma. Want met een nieuwe gesprekspartner aan tafel moet je van vooraf aan beginnen. Hij heeft geen trek meer in een tweede poging met GroenLinks. 'Er is in wezen een partij afgevallen.'



Dat zegt ook VVD-leider Rutte, al gooit de premier die met iedereen kan samenwerken de deur niet helemaal dicht. 'Het lijkt me heel ingewikkeld om dit weer te laten herleven.' Meer woorden maakt hij er niet aan vuil. Rutte wil graag snel door. Er zijn andere opties te verkennen. 'Stap voor stap', is zijn mantra. Hij verwijst de pers naar het Kamerdebat met informateur Schippers dat woensdagochtend plaatsvindt. In VVD-kringen klinkt naast de naam van Segers van de ChristenUnie ook die van Roemer van de SP. Het is Ruttiaans onderhandelen: zo lang mogelijk alle opties openhouden.