Verkiezingsblog - Toch links debat tussen Asscher en Roemer

Als leraar burgerschap valt Jan Roos mee

Mijden leraren lastige onderwerpen op school? VNL-lijsttrekker Jan Roos gaf vandaag een gastles ‘loopbaan en burgerschap’.



Het lijkt niet de meeste voor de hand liggende campagneactiviteit. Niet alleen is er pas één leerling stemgerechtigd (‘ik stem op 15 maart blanco, want er is geen geschikte partij’), ook is de VNL-voorman niet echt een graag geziene gast bij de MBO-opleiding voor apotheekassistent. ‘Ze zeiden: waarom moet die racist Roos nou komen?’, aldus leraar ‘loopbaan en burgerschap’ Wolter Zandberg.



Roos zelf wordt ‘ook weer helemaal zenuwachtig’ van een klaslokaal. Een campagneactiviteit is het volgens de voormalige GeenStijl-verslaggever niet echt, ‘we hadden het al eerder afgesproken’, maar actueel zijn de lessen burgerschap wel. Uit een recent onderzoek bleek dat één op de negen leraren gevoelige thema’s als homoseksualiteit en terrorisme liever zou mijden.



‘Ik denk dat het percentage nog hoger ligt,’ zegt Zandberg. ‘De lessen na een terroristische aanslag zijn altijd het moeilijkst. En homoseksualiteit is ook lastig. Het geluk is dat in deze klas vooral meisjes zitten. Die vinden homoseksualiteit wel zondig, maar ze worden niet opstandig als je er over spreekt.’



Hoofddoek

Van de meisjes heeft ongeveer een derde een hoofddoek om. Een groot deel wil niet in beeld worden gebracht door het eveneens aanwezige Powned. Roos moet zich al snel verantwoorden voor zijn standpunt dat ambtenaren geen hoofddoek mogen dragen. ‘Het is toch een vorm van onderdrukking,’ zegt een leerling. ‘Waarom zou ik bijvoorbeeld als lerares Nederlands geen hoofddoek mogen dragen? Wat doet mijn uiterlijk ertoe?’



Roos, die de leerlingen meestal vousvoyeert, spreekt van ‘een principekwestie’. ‘Er is geen sprake van onderdrukking. Ik ben niet van de PVV. Ik sta pal voor de godsdienstvrijheid, maar vrijheid kent ook grenzen. Anders zouden we nu ook allemaal in onze blote kont over straat kunnen gaan rennen, maar dat mag ook niet. We vinden dat de overheid neutraliteit moet uitstralen. Geen hoofddoeken dus, maar ook geen keppeltjes, tulbanden of enorme gouden kruisen.’



Het verhaal levert weinig enthousiasme op, net als het pleidooi voor een boerkaverbod. Roos raakt ook nog verzeild in een discussie over passages die al dan niet in de koran zouden staan. Hij benadrukt uiteindelijk dat VNL, dat op dit moment hoogstens één zetel scoort in de peilingen, ‘geen one-issuepartij’ is. Roos: ‘We gaan meer banen creëren en de belastingen verlagen. Dus als je straks werk wilt vinden én meer wilt verdienen, moet je op ons stemmen.’



Als de les is afgelopen, krijgt Roos applaus. ‘Het viel mee,’ concludeert Zandberg na afloop. ‘Ik geloof dat de leerlingen ook een beetje getemperd werden doordat er een camera bij was.’