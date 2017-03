Verkiezingsblog - Roos botst met Jinek en Rutte lost 'woesj woesj' alle problemen op

Nog 16 dagen, links valt elkaar aan

Goedemorgen! Over zestien dagen worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden en terwijl de twee koplopers gisteravond ergens voor de buis zaten, vielen hun achtervolgers elkaar aan in het RTL verkiezingsdebat. In dit blog praten we u elke ochtend bij over wat er allemaal speelt in en rond de campagne.



Het eerste grote televisiedebat is achter de rug, maar de leiders in de peilingen waren daar niet bij. Er zat voor de achtervolgers niets anders op dan elkaar aan te vallen, schrijft Frank Hendrickx in een analyse. ‘Het leek een ideaal moment om de aandacht van het grote contingent twijfelende kiezers te krijgen.’



Het was Emile Roemer die de confrontatie zocht met Jesse Klaver 'ook omdat sommige andere lijsttrekkers er niet zijn'. De SP-leider wilde van de GroenLinks-voorman weten of hij de VVD categorisch zal uitsluiten. Klaver werd duidelijk door de vraag verrast, maar kwam Roemer niet tegemoet: GroenLinks weigert alleen bij de PVV aan te schuiven. ‘Uiteindelijk gaat het in een democratie erom dat je elkaar altijd moet proberen te vinden’, zei Klaver.