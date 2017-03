Verkiezingsblog - PVV verliest koppositie in Peilingwijzer

Invloed van Lubach en pijlen op CDA

Goedemorgen!



Over 12 dagen worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. In dit blog praten we u elke ochtend bij over wat er allemaal speelt in en rond de campagne.



U kunt tegenwoordig de televisie niet meer aanzetten of er zit wel een politicus aan tafel. Bij Pauw & Jinek opende PvdA-voorman Asscher gisteravond de aanval op CDA-lijsttrekker Buma. Deze zou niets hebben gedaan toen Nederland in een crisis zat, en nu ‘met een grote bek’ campagne voeren. ‘Het land was een rokende chaos. Wij hebben het opgelost’, stelt Asscher. Buma houdt vol dat VVD en PvdA nu mooie beloften doen, terwijl ze al vier jaar beter beleid hadden kunnen voeren.



Nog een terugkijktip: in Nieuwsuur werd Alexander Pechtold (D66) gisteren geconfronteerd met een 57-jarige man die wel klaar was met zijn leven. Hij vroeg zich af waarom D66 met haar initiatiefwet over stervenshulp bij ‘een voltooid leven’ een leeftijdsgrens van 75 jaar instelt. ‘Ik wil nu’, zei hij. ‘Dat is heftig’, reageerde Pechtold. Hij hoopt het in de toekomst bespreekbaar te kunnen maken. De samenleving is daar volgens hem nu nog niet aan toe.