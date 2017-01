Verkiezingsblog - Deelname LAKS aan verkiezingen was hoax, NOS woedend

LAKS liegt over deelname verkiezingen

Het plan van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) om mee te doen aan de verkiezingen blijkt een hoax. Voorzitter Sven Annen (6 vwo) heeft vanmorgen in een filmpje op YouTube laten weten dat het een publiciteitsstunt was.



Afgelopen maandag had het LAKS nog een zaaltje gehuurd in perscentrum Nieuwspoort om bekend te maken dat ze een politieke partij had opgericht en mee wilde doen aan de verkiezingen op 15 maart. De meeste scholieren zijn nog geen 18 jaar en mogen dus nog niet stemmen, maar volgens Annen was deelname toch nodig omdat de huidige politieke partijen de negatieve ontwikkelingen in het onderwijs niet kunnen keren.



'De problemen die wij benoemden, zijn er nog steeds’, stelt Annen. ‘We hopen dat de politiek naar ons luistert en de punten die wij hebben aangedragen overneemt.’



Boze brief

De hoofdredactie van de NOS is woedend over de stunt en heeft een boze brief naar het LAKS gestuurd. De omroep spreekt van bewuste misleiding: ‘Deze vorm van het verspreiden van nepnieuws is buitengewoon schadelijk. Het schaadt het vertrouwen van het publiek in de journalistiek en het schaadt de relatie tussen de NOS en het LAKS’.



Vrijwel alle media hebben het nieuws maandag overgenomen (de Volkskrant noemde het in haar politieke nieuwsbrief, de Dagkoersen), waaronder de NOS.