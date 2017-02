Verkiezingsblog - Buma erkent saaiheid en Wilders laakt beveiligingslek

Na veertig jaar discussie is de Tweede Kamer het er over eens dat de wietteelt gelegaliseerd moet worden. In deze analyse legt politiek verslaggever Remco Meijer uit of het ook echt zover gaat komen. En wat vinden betrokkenen ervan?



Een meerderheid van de Kamer heeft gisteravond ook het groene licht gegeven voor het Oekraïneverdrag. Hierdoor wordt de kans steeds groter dat het door 2,5 miljoen Nederlanders weggestemde akkoord er alsnog komt. De flankpartijen zijn furieus en werpen premier Mark Rutte voor de voeten dat hij het volk heeft bedrogen.



'Minder flitsend'

Sybrand Buma (CDA, volgens de Peilingwijzer van vanmorgen goed voor 16 tot 18 zetels) is niet de spannendste lijsttrekker, maar dat vindt hij zelf geen probleem. De Volkskrant vraagt hem in een interview of hij het herkent dat hij 'saai' wordt genoemd: 'Het is tegelijkertijd een imago waarbij ook altijd de woorden 'degelijk en betrouwbaar' staan. De pendant is dat de buitenwereld mij wat minder flitsend vindt dan anderen. Ik weet het en het heeft weinig zin om te zeggen: 'Ik ben niet saai.' Feit is wel dat ik een onderkoelde humor heb.' Buma is bovendien vol vertrouwen: 'Dat het CDA niet de grootste wordt, is voor mij een B-scenario. Er zijn evidente parallellen met 2002, toen het zich pas in de laatste dagen uitkristalliseerde.'