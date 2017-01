Van der Steur dekte als Kamerlid Teevendeal toe, zei als minister iets heel anders

Minister Van der Steur hield heel ander verhaal

Nadat Opstelten en staatssecretaris Teeven over de affaire struikelden, werd Van der Steur zelf minister. In die positie coördineerde hij de nasleep van de affaire en vertelde hij een heel ander verhaal over zijn eigen rol. In december 2015 zei hij, als minister, dat hij 'als (Justitie-) woordvoerder en Kamerlid' geen kennis had willen nemen van de bedoelde informatie 'omdat die informatie niet bekend was bij de Kamer'. Hij voegde daar aan toe: 'Dat heb ik gedaan, omdat ik op dat moment mijn grens trok in de rol die ik daar had.'



Volgens Haan overschreed Van der Steur juist 'maximaal' die grens. 'Als Kamerlid onthield hij de Kamer cruciale informatie, als minister liegt hij daarover', schrijft Haan, die ook premier Rutte van liegen beticht. Volgens hem was Rutte door informatie van Teeven al een jaar op de hoogte van het hogere bedrag dat met de deal gemoeid was. Rutte blijft dat in het boek ontkennen.



De oppositie in de Tweede Kamer, die Van der Steur al een paar keer op scherp heeft gezet, reageert onthutst. Van der Steur zegt in een schriftelijke reactie dat hij al zijn mails heeft gedeeld met de commissie-Oosting, die twee vuistdikke rapporten over de affaire schreef. In het tweede rapport-Oosting wordt het nu onthulde document inderdaad genoemd, maar verder niet beschreven.