Uitverkochte kerk voor religie-discussie tussen Arjen Lubach en CU-leider Segers

Het ging maandagavond over geloof in de openbare ruimte. Hoe interessant ook, het is geen onderwerp waarvoor de kaarten in een tijdsbestek van een paar uur van de hand zullen gaan. De organisatoren besloten al snel uit te wijken van een bescheiden zaal in het Academiegebouw naar de monumentale Pieterskerk en zelfs die was nog eigenlijk te klein.



Arjen Lubach was er zelf beduusd van. 'Twee jaar geleden werd ik nog verward met Jamaï. Vorig jaar zomer sprak ik over hetzelfde onderwerp in Groningen en toen was de kroeg nog groot genoeg. Dit is echt uit de hand gelopen.'