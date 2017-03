Twitterende lijsttrekkers: de politiek van sneers in 140 tekens

De allereerste, cryptische tweet van Geert Wilders luidt: 'In de auto op weg naar...' Pas uit zijn vierde en laatste tweet van 22 mei 2009 blijkt waar het autoritje hem brengt: Monschau, een pittoresk Duits dorpje bij de Belgische grens dat hij aandoet voor een privébezoek.



Nieuwelingen op Twitter hebben altijd even nodig voordat ze beseffen dat ze in 140 tekens meer kwijt kunnen dan triviale mededelingen. Dat geldt ook voor Geert Wilders. Pas een half jaar later, in december 2009, is er een verschuiving in de toon en focus van zijn tweets.