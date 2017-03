Tussen hoop en vrees doen partijen laatste beroep op zwevende kiezers

Roemer was deze campagne strijdbaarder en beter voorbereid dan in 2012, maar de grote kans van 4,5 jaar geleden is nooit meer voorbij gekomen

Het is de vraag of Wilders daarmee woensdag de dalende trend in de peilingen kan logenstraffen. De opkomst wordt woensdag allesbepalend: komt zijn aanhang opdagen of niet? De excentrieke PVV-campagne - inclusief afgeblazen debatten en televisieoptredens - lijkt vooralsnog weinig te hebben bijgedragen aan het enthousiasme bij zijn achterban. Dat zijn partij toch nog relatief hoog staat in de peilingen, toont aan dat veel kiezers geen alternatief zien voor Wilders.



Dat geldt niet voor Emile Roemer: de SP-leider bleef ook tijdens het slotdebat in een verbeten gevecht met zijn linkse rivaal, de PvdA. Hij haalde weer uit naar 'de keiharde bezuinigingen in de zorg'. En opnieuw daagde hij Asscher uit om de VVD uit te sluiten als regeringspartner.



Roemer was deze campagne strijdbaarder en beter voorbereid dan in 2012, maar de grote kans van 4,5 jaar geleden is nooit meer voorbij gekomen. De SP hoopt op winst, maar ook na deze verkiezing lijkt zelfonderzoek onvermijdelijk.