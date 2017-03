Teruglezen - Beurzen opgelucht na verkiezingsuitslag

'Verlichting, maar geen rust'

Er was op de Europese beurzen opluchting over de verkiezingsuitslag in Nederland. Maar het leidde op het Damrak niet tot euforie zoals in het verleden wel het geval was als extreme partijen het slechter deden dan verwacht. De oude regel dat een overwinning van de VVD goed is voor 5 procent koerswinst deed geen opgeld. Ten eerste verloor de VVD acht zetels en ten tweede is niet duidelijk of Nederland op korte termijn een stabiele nieuwe regering zal krijgen.



De graadmeter van de Amsterdamse beurs sloot donderdag niettemin op het hoogste niveau sinds december 2007: 514,53 punten. Dat was echter maar 0,6 procent hoger dan dinsdag. Daarnaast speelde mogelijk ook het rentebesluit in de VS een rol. Yellen hield zich op de vlakte of dit jaar nog drie renteverhogingen of twee renteverhogingen worden doorgevoerd. Het Damrak schoot in vergelijking tot andere financiële markten niet uit zijn slof. In Parijs, Frankfurt en Londen werden even grote winsten geboekt.



‘Vandaag reageert de markt met een zucht van verlichting. Maar ik denk niet dat de markt veel rust is gegund. De onderliggende oorzaken van de wijdverbreide ontevredenheid zullen weldra weer de kop opsteken’, zei James Athey van Aberdeen Asset Management. Florian Beier van Fanthom Consulting in Londen zei cliënten nog niet te adviseren meer in de eurozone te gaan beleggen. ‘Onze risicoscenario is verlaagd. Maar het is beter nog even de Franse verkiezingen af te wachten.’