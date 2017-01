Terneuzen stelt experiment met geld weggeven uit

Niet realistisch

Meer lezen? Dankzij een 'boerenslimmigheidje' hoopte Terneuzen als eerste Nederlandse gemeente te kunnen gaan experimenteren met een basisinkomen. Lees hier meer over het plan van de voorstanders van het experiment.

Het Rijk mag dan veel taken overgedragen hebben aan gemeenten die daardoor een grotere vrijheid van handelen kregen, staatssecretaris Jette Klijnsma van Sociale Zaken had al een stokje gestoken voor het Terneuzense experiment. Zoals Sociale Zaken tegen elke vorm van basisinkomen is. Dat gaat er immers van uit dat iedereen, arm en rijk, een bepaald bedrag krijgt, zonder voorwaarden.



'Een onvoorwaardelijk basisinkomen is geen realistische en economisch haalbare optie', stelt PvdA-minister Lodewijk Asscher in een brief aan de Tweede Kamer. Het generieke karakter van het basisinkomen staat volgens de bewindsman 'inkomensondersteuning aan specifieke groepen' in de weg. Dat laatste is bovendien een stuk goedkoper. Ook vergroot het basisinkomen volgens Asscher niet de kans op een baan.