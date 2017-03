Spekman: 'Niet bang om een splinterpartij te worden'

Hans Spekman (50) zat in zijn Opel Zafira en hij zette een cd van Dolly Parton op. Niet om het een of ander, maar hij raakte ontroerd, had de tranen in zijn ogen, van dat ene liedje, Coat of Many Colors*. Over hoe zij in armoede opgroeide en haar moeder een jas maakte, van her en der vergaarde vodden. Barst, dacht Spekman, ik heb zoiets ook thuis op zolder.