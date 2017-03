Sheila Sitalsing: 'Advies' vanuit VVD: niet te veel noten op je zang, Klaver

Groen dus, adviseerde De Grave, want 'de VVD moet het milieu niet aan links overlaten'

Daar zitten serieus te nemen adviseurs en loopjongens tussen die via tv-scherm of krantenkop proefballonnetjes oplaten, de achterban voorbereiden op compromissen, of de onderhandelingspartners subtiel bedreigen. Er zitten ervaringsdeskundigen tussen met verhelderende inzichten, alsook gefrustreerde partijtijgers die publiekelijk een rekeningetje komen vereffenen. Daardoorheen trompetteren de partijmastodonten met hun koddige interventies waar ze hun partij niet per se een plezier mee doen.



En zo kon het komen dat de buitenwacht van de VVD afgelopen zondag in Buitenhof zat, in de persoon van De Grave, VVD-veteraan. Hij is wethouder, Kamerlid en minister geweest en is tegenwoordig lid van de Eerste Kamer.



Groen dus, adviseerde De Grave, want 'de VVD moet het milieu niet aan links overlaten'. En al helemaal niet aan GroenLinks met zijn plannen voor milieubelastingen, aldus De Grave, die preventief aan het dreigen sloeg, nog voordat er één formeel woord is gewisseld tussen Jesse Klaver en verkenner Edith Schippers. Dat Jesse Klaver, als hij wil meedoen met de grote jongens, 'wel de consequenties moet willen aanvaarden' - ergo geen milieuheffingen. En dat het 'fijn zou zijn als Klaver enige warmte jegens de VVD zou tonen' bij eventuele onderhandelingen.