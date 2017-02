Segers: 'Premier worden lijkt me niet realistisch'

Wat doet u als u op 16 maart wakker wordt en 76 zetels blijkt te hebben?

'Het eerste wat we willen is een samenleving waar ouderen er helemaal bij horen, waar we geen stervens- maar levensbegeleiders hebben.



'Minstens zo belangrijk is dat er een energietransitie binnen één generatie - 20, 25 jaar - wordt gerealiseerd. We moeten af van die olie uit het oosten, het gas uit Groningen. Daarvoor in de plaats moet wind- en zonne-energie komen. Op alle daken hier..' Segers wijst op de woonwijk in Amersfoort waar hij woont. 'Dat moeten allemaal zonnepanelen worden.