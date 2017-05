Schippers wil justitie toegang geven tot medisch dna-materiaal

Onlineforum Privacy Barometer spreekt niettemin van een zorgwekkende ontwikkeling en voorziet een schending van de privacy en van het medisch beroepsgeheim

Als justitie een zwaar misdrijf - moord, verkrachting - waar minimaal acht jaar gevangenisstraf op staat, wil oplossen, kan het een gericht beroep doen op de databank. Gericht, want justitie moet met naam en toenaam vragen of materiaal van iemand matcht met dna-sporen bij het misdrijf. Er mag dus niet lukraak worden gezocht, benadrukt de minister in een voorstel dat zij nu 'ter consultatie' op internet heeft gepubliceerd. 'Een andere vereiste is dat het lichaamsmateriaal niet bij de verdachte zelf kan worden afgenomen omdat deze vermist, voortvluchtig of overleden en begraven of gecremeerd is', schrijft Schippers. Het gebruik van de databank moet ook 'het laatste redmiddel zijn om de bewijsvoering rond te krijgen'. En er komt een commissie die een verzoek 'toetst'. Justitie mag dus geen sleepnet door de databank werpen om te kijken of er een dna-match is.



Het onlineforum Privacy Barometer spreekt niettemin van een zorgwekkende ontwikkeling en voorziet een schending van de privacy en van het medisch beroepsgeheim. 'Dit materiaal is nooit afgegeven in de wetenschap dat politie en justitie er op een toekomstig moment gebruik van mogen maken voor opsporingsdoeleinden. Dat is voor mensen ook niet te voorzien geweest.'