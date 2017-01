Schiphol groeit harder dan verwacht, aantal vluchten dit jaar boven maximum

Lelystad airport

Schiphol liet in het najaar weten dat de grens van 500 duizend vliegbewegingen waarschijnlijk in 2017 al in zicht komt. Volgens de afspraken met de omwonenden en de omliggende gemeenten moet de extra groei deels worden opgevangen door het overloopvliegveld Lelystad Airport, dat nu in gereedheid wordt gebracht om veel meer vluchten aan te kunnen.



Schiphol lijkt de kritische grens nu te bereiken voordat Lelystad Airport operationeel is. De 'dependance' van de nationale luchthaven gaat op zijn vroegst in april 2018 open en kan in de eerste jaren hooguit enkele duizenden vliegbewegingen per jaar verwerken. Daarmee groeit de kans dat Schiphol binnen afzienbare tijd officieel 'vol' is.



De limiet van 500 duizend vliegbewegingen geldt tot 2020, staat in de afspraken met de omgeving. Daarna mag Schiphol weer groeien, mits de vliegtuigen dan minder milieuhinder veroorzaken. Van de milieu- en geluidswinst die wordt geboekt met schonere, grotere en beter bezette vliegtuigen mag 50 procent na 2020 worden gebruikt voor verdere groei. De andere helft van de milieuwinst moet ten goede komen aan de omgeving.