Samen met Leefbaar Rotterdam gaat Baudet de strijd met PVV aan

PVV

Sørensen heeft zich van de PVV afgekeerd en schuift Baudet naar voren als de nieuwe Fortuyn

Baudet zal hopen dat de achterban van Leefbaar door deze samenwerking voor hem kiest. Andersom geldt hetzelfde voor Eerdmans. Meer dan het uitruilen van vrijwilligers schuilt de kracht van hun pact in het vertrouwen dat de twee politici in elkaar uitspreken.



Samen hopen ze de aanval van de PVV af te slaan. De partij van Geert Wilders heeft zich voorgenomen om in Rotterdam en ongeveer zestig andere gemeenten aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen. Op eigen houtje. 'Wilders is niet zo van het samenwerken', zegt politiek historicus Koen Vossen, verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.



Volgens Vossen hebben Leefbaar en de PVV in het verleden meerdere keren met elkaar geflirt, zonder resultaat. 'In 2004 leek het erop dat ze zouden samenwerken, Eerdmans en Wilders zijn ook later nog wel uit eten geweest. Uiteindelijk is Ronald Sørensen de enige verbindende factor geweest.' De oprichter van Leefbaar Rotterdam zat voor die partij in de gemeenteraad en later namens de PVV in de Eerste Kamer. Inmiddels heeft Sørensen zich van de PVV afgekeerd en schuift hij Baudet naar voren als de nieuwe Fortuyn.