Rutte: 'We moeten sorry zeggen voor aanpak Q-koorts'

Het optreden van de overheid is sindsdien onderwerp van zeer kritische evaluaties. Toen deskundigen in Brabant in 2008 alarm sloegen, reageerde het kabinet Balkenende IV (CDA, PvdA, ChristenUnie) in eerste instantie niet. De ministeries van Landbouw en Volksgezondheid waren het oneens en werkten langs elkaar heen. Pas in februari 2009, twee jaar na de eerste uitbraak, werden hygiënevoorschriften voor de geitenhouders uitgevaardigd. Het fokverbod, het vervoersverbod, de vaccinatie en uiteindelijk het ruimen van 50 duizend geiten volgden pas toen al duizenden mensen ziek waren. De overheid wekte de indruk dat ze lange tijd niet goed wist wat er moest gebeuren en ook dat ze het probleem niet urgent vond.



Sindsdien vechten patiënten voor erkenning van hun situatie. Dat er nooit een financiële compensatie of een excuus is gekomen, is velen een doorn in het oog. Alle lijsttrekkers - inclusief Rutte - bleken het zaterdag plotseling eens dat excuses gemaakt moeten worden en dat in elk geval een deel van de gedupeerden recht heeft op vergoeding.