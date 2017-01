Rutte gooit deur naar Wilders dicht: 'Wel met zijn kiezers in gesprek'

Partijleider Rutte is nu echter stelliger dan ooit tevoren en voert daarvoor drie redenen aan: de mislukte samenwerking uit het eerste kabinet-Rutte, de sociaal-economische koers van de PVV ('die is nog linkser dan de SP van Emile Roemer') en principiële bezwaren tegen uitspraken van Wilders. Rutte noemt diens minder-Marokkanenactie en diens aanvallen op de rechterlijke macht met name. 'Dat is een manier van werken die ik ten diepste afkeur. Daarom wil ik niet met hem samenwerken.'



'Dat betekent niet dat wij de kiezers van de PVV uitsluiten', vervolgde Rutte. 'Er zijn heel veel mensen die voelen dat de politiek niet meer van hen is, die zich grote zorgen maken over het land. Met die kiezers wil ik in gesprek. Ik wil laten zien dat Wilders niet de leider is die de problemen gaat oplossen.'



Over met wie hij wél wil regeren, liet de premier zich niet uit. Nu ook de VVD afhaakt, groeit de kans aanzienlijk dat Wilders na de verkiezingen in een volledig politiek isolement belandt.