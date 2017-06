Rutte en Buma sluiten Wilders uit, zwart op wit

'Wilders is verhard in het afwijzen van de liberale kernwaarden van ons land' Mark Rutte (VVD) in zijn brief over PVV-leider Geert Wilders

In de brieven die daarop volgden zetten Rutte en Buma uitgebreid uiteen waarom zij niet met Geert Wilders' PVV zullen regeren. Om met Rutte te spreken: 'Wilders is de afgelopen jaren verhard in het afwijzen van de liberale kernwaarden van ons land.' Zolang de PVV bevolkingsgroepen 'beschimpt en beledigt', de Tweede Kamer een 'nepparlement' noemt, hij 'de rechterlijke macht ondermijnt' en 'geen verantwoordelijkheid wil nemen', valt met Wilders niet te regeren. 'Voor het vormen van een stabiele regering is wederzijds vertrouwen onontbeerlijk en dat ontbreekt.'



Buma verwijst naar het bezwaar dat het CDA al jaren heeft: 'De PVV wenst het islamitische geloof niet als godsdienst te erkennen, maar als een politieke ideologie. Voor het CDA is het ondenkbaar deel te nemen aan een regeringscoalitie die niet als gemeenschappelijke basis heeft dat de religie van zo'n 800 duizend inwoners van ons land onder de bescherming van artikel 6 van de Grondwet valt.' Buma vindt dat Wilders zichzelf onmogelijk maakt: 'De beleidsvoorstellen van de PVV worden steeds radicaler. De PVV-leider is in zijn optredens en uitingen alleen maar grover geworden.'



Aan de andere kant van het spectrum liet Roemer op schrift weten dat hij niet met de VVD zal regeren 'omdat deze partij op basis van haar grondbeginselen de architect is van een meerjarige neoliberale koers gebaseerd op een visie op mens en maatschappij, overheid en publieke sector die haaks staat op de visie van de SP'.