Rondje langs stembureaus waar men in 2012 'extreem' stemde: dit vindt Nederland nu

10:58 - Universiteitsgebouw van de Technische Universiteit in Delft (2012 D66)

En van de Schilderswijk trekken we door naar het universiteitsgebouw van de TU in Delft. In 2012 was de D66-aanhang hier het sterkst van heel Nederland. Liefst een derde van de kiezers koos hier voor de partij van Alexander Pechtold (geboren Delftenaar).



Nummerieke wiskundestudent Merel de Leeuw den Bouter (24) stemt ook D66 - we doen het er niet om, maar de stereotypes van de stembureaus worden tot nu toe steeds bevestigd. Zij stemt anders dan haar ouders overigens. Zij, een huisarts en een ondernemer, 'stemmen rechtser'.



Een vrouw in de masculiene omgeving van de TU, dat ligt niet voor de hand, maar Merels ervaring is anders. Binnen haar wiskundeopleiding is de man-vrouwverhouding ongeveer 50/50. Ze stemt D66, 'vanwege de goede milieustandpunten en de pro-Europa houding. Dat spreekt me aan. Er wordt hier sowieso veel links gestemd.'



Op naar Dordrecht, daar gaan we langs bij een - jawel - speeltuin waar het felst PVV werd gestemd in heel Nederland.