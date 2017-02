Roemer wil links kabinet, rest vooral 'samenwerken'

Geert Wilders kon hier niet op reageren. Hij was wel uitgenodigd om deel te nemen aan het debat dat woensdagmiddag in Groningen werd gehouden, maar volgens de organisatie heeft de PVV niet de moeite genomen om te reageren. Ook premier Mark Rutte was afwezig. Hij kreeg zijn Poolse ambtgenoot op bezoek en stuurde daarom fractievoorzitter Halbe Zijlstra naar Groningen.



Het debat kende nauwelijks vuurwerk: de toon was vriendelijk en over de grote lijnen waren de partijen het vaak met elkaar eens. De gaswinning bijvoorbeeld, een belangrijk onderwerp voor Groningen, moest volgens de meeste deelnemers naar beneden. 'De gaskraan gaat dicht', stelde PvdA-leider Lodewijk Asscher. Hierop wierpen andere partijen hem voor de voeten dat het kabinet er de afgelopen jaren weinig werk van had gemaakt, maar dat deed Asscher af als 'politiek gehakketak'.



Groningen heeft veel schade door aardbevingen die worden veroorzaakt door de gaswinning. Minister Kamp schroefde deze vorig jaar terug naar 24 miljard kuub voor de komende vijf jaar; volgens sommige lijsttrekkers moet dat naar 12 miljard. Zijlstra wilde zich niet vastleggen op een getal, maar vindt wel dat er vanuit de overheid meer moet worden gedaan om de gevolgen het hoofd te bieden. 'Als die gasbel onder Den Haag had gelegen, was de kraan allang dichtgegaan', sneerde CDA-leider Sybrand Buma. Lijsttrekker Henk Krol van 50Plus pleitte voor een parlementaire enquête naar de besluiten van de afgelopen jaren.