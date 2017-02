Rapport: Overheid moet weer in overleg met migranten

De spanningen zouden minder snel oplopen als er structureel overleg was Ahmet Azdural, IOT

Palm was bij het overleg in 2004, na de moord op filmmaker Theo van Gogh. En in maart 2008 bij de internetpremière van de anti-islamfilm Fitna van PVV-leider Geert Wilders. Minderhedenorganisaties kwamen toen snel naar buiten met verklaringen, waarin zij zich distantieerden van gewelddadige en provocatieve acties en opriepen tot kalmte. 'In tijden van maatschappelijke spanningen is een soort LOM-structuur onontbeerlijk', zegt Palm.



Dat vindt ook Ahmet Azdural van het Inspraak Orgaan Turken in Nederland (IOT). 'Na de couppoging vorig jaar juli in Turkije liepen de onderlinge spanningen in Nederland snel hoog op. Dat zou niet of niet in die mate zijn gebeurd als er structureel overleg was.'



De onderzoekers vinden het niet zinvol het overleg in de oude vorm voort te zetten. Het is weinig effectief de minister te verplichten tot structureel overleg met vertegenwoordigers van groepen die nauwelijks aandacht vragen: Nederlanders met een Surinaamse, Antilliaanse, Chinese of Zuid-Europese achtergrond. Een flexibeler aanpak is bij die groepen meer op zijn plaats, zo vinden de onderzoekers.