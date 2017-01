PVV-medewerkers klagen eigen partij aan om werkdruk

'Uiterst schichtige manier'

In 2014 onthulde de Volkskrant al dat de 33 personeelsleden van de PVV-Tweede Kamerfractie een boete van 25 duizend euro riskeren als zij informatie over de partij naar buiten brengen. De beleidsmedewerkers en secretaresses hebben zich in hun lijvige arbeidscontract akkoord verklaard met zwijgplicht over zaken die zich in of rond de PVV-fractie afspelen. Ook onderling mogen zij over veel zaken, zoals hun arbeidsvoorwaarden, niet spreken.



De PVV-medewerkers zijn in dienst van de 'Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie PVV'. Het document stelt dat elke medewerker 'zich verbindt op geen enkele wijze aan wie dan ook (daarbij inbegrepen personeelsleden van de Stichting) enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard en/of aangelegenheden van de Stichting (...) Voor iedere overtreding zal de Stichting een boetesom verbeuren ten bedrage van 25.000 euro.'



De arbeidsvoorwaarden dragen volgens insiders in hoge mate bij aan de uiterst schichtige manier waarop de PVV'ers zich gedragen naar de buitenwereld. 'Je bent in feit een lijfeigene', aldus een beleidsmedewerker in 2014.



Uit de salarislijst van medewerkers die de Volkskrant in handen heeft, blijkt dat er sterk wisselende beloningen worden toegepast voor hetzelfde werk. 'De arbeidsvoorwaarden voor het personeel zijn ronduit belabberd', bevestigde het opgestapte PVV-Kamerlid Marcial Hernandez al in 2012.



Uit de rechtbankdocumenten blijkt volgens het AD dat de werkomstandigheden bij de PVV in één keer sterk verslechterden na de verkiezingsnederlaag van 2012, toen Wilders negen zetels verloor. Minder Kamerleden betekent minder budget en minder personeel. Met minder mensen moest daarna nog ongeveer hetzelfde werk worden gedaan. Dit is een veelvoorkomend probleem, dat ook bij andere partijen speelt als de kiezers de partijorganisatie overhoop gooien.