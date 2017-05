Poster met zoenende moslima en joodse jongeman moet laten zien: dit is normaal in Rotterdam

Wethouder integratie Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam) gaf woensdagochtend vroeg de aftrap voor de campagne met het ophangen van 'de prikkelende' poster in het abri voor het Centraal Station. 'Dit beeld zou doodnormaal moeten zijn, maar is het niet. De gemeente wil uitdragen dat wij in Nederland pal staan voor vrije partnerkeuze. Een moslima die verliefd wordt op een joods jongen zou zich niet geremd moeten voelen om bij hem thuis te komen, hand in hand met hem over straat te gaan, met hem te zoenen voor de Erasmusbrug.'



In nauwe samenwerking met Femmes for Freedom en Dona Daria, organisaties die strijden voor zelfbeschikkingsrecht van vrouwen, heeft Schneider vier beelden uitgekozen van stelletjes die problemen kunnen verwachten in hun sociale omgeving. Er zijn ook posters van zoenende lesbiennes, van een moslima met witte man en van een zwart-getint koppel. Veel kleur, weinig wit.



'Vrouwen uit bepaalde culturen en met een bepaalde religieuze achtergrond worden vaker beperkt in hun partnerkeuze', reageert Schneider. Hij weet dat mannen ook soms te maken hebben met huwelijksdwang. Toch is bewust gekozen voor een op vrouwen gerichte campagne. 'Bij hen is de problematiek veel pregnanter. Vaak is sprake van een dubbele moraal. Wat broertjes mogen, mogen zusjes niet.'