Ploumen: abortusfonds heeft steun van dertien landen

Door het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump lopen hulporganisaties die helpen bij gezinsplanning in arme landen, maar ook de mogelijkheid van een veilige abortus aanbieden, 600 miljoen dollar per jaar mis. Het fonds moet de hulporganisaties gaan compenseren voor het verlies aan inkomsten. Ploumen hoopt dat bedrag nu met hulp van andere landen bijeen te krijgen. Maar hoeveel geld er in het fonds komt, maakt ze later bekend.



Trump stopt de financiering omdat hij tegen abortus is. En dat kan desastreuze gevolgen hebben, vooral voor vrouwen in Afrika, vreest de Nederlandse minister. 'Het verbieden van abortus leidt niet tot minder abortussen. Het leidt tot meer onverantwoorde praktijken in achterafkamertjes en tot meer moedersterfte.' Ploumen heeft al talloze reacties gekregen op haar plan, uit 150 landen in 23 talen. De meeste daarvan zijn positief. De campagne is intussen She Decides genoemd.