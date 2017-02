Overleeft Tichelaar het spoeddebat? (en nog zes vragen over de kwestie)

Hoogelaar integriteit over Tichelaar: 'Nepotisme, dat is wat het is'

'Een bestuurder van het kaliber Jacques Tichelaar hoort te weten dat hij verre moet blijven van kwesties waarbij een familielid betrokken is. Hij was bovendien gewaarschuwd.' Dat zegt Hans van den Heuvel, emeritus hoogleraar integriteit aan de Vrije Universiteit Amsterdam.



Hoe Jacques Tichelaar opnieuw de fout in ging.

Commissaris van de koning Jacques Tichelaar is een geprezen voorvechter van de Drentse zaak. Een bestuurder die tot het randje gaat. En, zo blijkt uit onderzoek van Dagblad van het Noorden en de Volkskrant: daaroverheen. 'Huppetee!'



Tichelaar geeft toe: ik opperde toch schoonzus voor restauratie provincie-gebouw.

De Drentse commissaris van de koning Jacques Tichelaar (PvdA) erkent toch dat hij zelf zijn schoonzus aandroeg voor de herinrichting van Huize Tetrode, een gebouw dat eigendom is van de provincie. Dat schrijft hij in een brief aan Provinciale Staten die in bezit is van de Volkskrant en Dagblad van het Noorden.