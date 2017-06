Opvolging Nagel bij 50Plus niet zonder slag of stoot

50Plus is zijn huzarenstuk. De politieke rot Nagel (77) was eerder drijvende kracht achter Leefbaar Nederland, PRDV en OOKU. Die partijen handhaafden zich niet in de landelijke politiek. Maar met 50Plus is het wel gelukt: een politiek project dat ook na verkiezingen standhoudt in de Tweede Kamer.



De partij benoemde hem speciaal voor deze campagne nog één keer - voor de periode van een jaar - tot voorzitter, al schreven de statuten voor dat hij als Eerste Kamerlid niet ook tegelijk de voorzitterspet mocht dragen.



De partij is, met vier zetels in de Tweede Kamer, net te klein om een rol te spelen in de formatie. Ook het ledental duidt nog niet op een brede ouderenbeweging. In 2014 stond de teller op een spectaculaire tienduizend leden, maar daar bleken duizenden niet-betalende sympathisanten tussen te zitten. Na een 'opschoonactie' is de partij terug op ruim zesduizend leden, een paar honderd meer dan in 2013.



Krol verwacht dat 'het voor Jan heel moeilijk zal zijn om los te laten'. En de partij zal Nagel ook missen: 'In elke partij heb je veel mensen die goedbedoeld van alles doen. Je hebt ook iemand nodig die af en toe met zijn vuist op tafel durft te slaan.'

Je hebt ook iemand nodig die af en toe met zijn vuist op tafel durft te slaan