Onze zwevende kiezers na het Rutte-Wilders-debat én de Turkse crisis

'Nederlandse politici hypocriet'

Ceyda Dilek (18), Amsterdam

Zweefde: tussen Denk en PvdA

Nu: tussen Denk en GroenLinks



'Samen met mijn moeder keek ik dit weekend naar het Turkse nieuws. We schrokken echt toen het opeens over Nederland ging. Zo pijnlijk om te zien dat Cavosuglu niet mocht landen. Maar het werd nog erger toen ik hoorde hoe slecht minister Kaya was behandeld. Ze mocht haar eigen consulaat niet binnen! Ik vond het ongehoord en heb zondag meegedaan aan een Turkse demonstratie in Amsterdam.



'Ik vind het hypocriet van Nederlandse politici, die zelf ook gewoon campagne zouden voeren in het buitenland als dat nodig was. Los daarvan: Kaya kwam hier vooral om Turken te informeren over het referendum. En ik met mijn twee nationaliteiten heb gewoon recht op dat soort informatie. Ik ben naast Nederlandse ook een Turkse burger en wil me kunnen voorbereiden als ik misschien straks bij dat Turkse referendum ga stemmen.'