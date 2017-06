Ontmoeting Rutte (VVD) en Klaver (GroenLinks) bij informateur thuis

Alle intenties van de informateur lijken momenteel gericht op een hernieuwde formatiepoging tussen Rutte, Buma, Pechtold en Klaver. Kort na de verkiezingen gingen deze partijleiders al om tafel met toenmalig informateur Edith Schippers, maar die gesprekken liepen na twee maanden stuk op het thema migratie.



Sinds drieënhalve week verkeert de formatie in een impasse. Schippers probeerde het motorblok van VVD, CDA en D66 om tafel te krijgen met de ChristenUnie. Maar twee weken geleden haalde D66 hier in een een-op-een-gesprek met de ChristenUnie een streep door. Vorige week werd Tjeenk Willink ingevlogen om de partijen weer in beweging te krijgen.



Die beweging lijkt nu aanstaande. Nu de ChristenUnie als optie door D66 is afgeschoten, komt onvermijdelijk Jesse Klaver van GroenLinks weer in beeld.



Voor een herstart van de gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks is een nieuw compromis op het terrein van migratie nodig. Naar verluidt liep het half mei mis op de wens van VVD en CDA om migratiedeals te sluiten met Afrikaanse landen zodat migranten zonder procedure meteen kunnen worden teruggestuurd. GroenLinks is daar fel tegen, Klaver vindt dat mensen altijd asiel moeten kunnen aanvragen in Europa.



Een 'principiële ondergrens' was bereikt, zei Klaver achteraf. Hij wilde pas weer om tafel met Rutte en Buma als zij bereid waren hem tegemoet te komen. De afgelopen weken hielden VVD en CDA die boot af. Ze hekelden het gegeven dat Klaver 'voorwaarden vooraf' stelde. Toch kunnen ze nauwelijks nog om GroenLinks heen. D66-leider Pechtold wil dolgraag Klaver terug aan de formatietafel. Tussen hem en CU-leider Segers lijkt het niet meer goed te komen. SP en PvdA, die het motorblok ook aan een meerderheid zouden kunnen helpen, willen om eigen redenen niet aanschuiven bij VVD, CDA en D66.



Rutte en Klaver zullen bij de informateur thuis een poging hebben gedaan om tot een nieuw migratiecompromis te komen. De verwachting is dat Tjeenk Willink later op de dag alle vier de partijen uitnodigt om morgen een formeel verkenningsgesprek te voeren in de Stadhouderskamer.