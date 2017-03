Nederland wint van 'verkeerd populisme', maar wordt alleen maar rechtser

Nu begint een volgend kabinet onder de hypotheek hoe lang Rutte nog meegaat

Maar doe een stap terug en het toneel ziet er minder geruststellend uit. Dan springt het omvangrijke verlies van de VVD en vooral de oplawaai voor de Partij van de Arbeid in het oog. Ondanks Erdogan en een goed draaiende ecnomie, rekent de kiezer genadeloos af met de regering. De VVD hoopte een tijdje terug nog op vijftig zetels. Nu zijn de liberalen op de 31 zetels blijven steken waarmee ze in 2010 de kleinste grootste partij ooit werden. Mark Rutte sprak de laatste dagen gretig over de littekens die het besturen hem had gebracht. Deze overwinningsnederlaag is nog een kras erbij. De Rutte-moeheid kondigde zich al aan, over dat gave land en dat optimisme. Nu begint een volgend kabinet onder de hypotheek hoe lang Rutte nog meegaat.



De Partij van de Arbeid is vermorzeld. Asscher voerde een rommelige campagne. Wel of niet ruimhartig vluchtelingen toelaten, eigen risico afschaffen dat je vier jaar hebt verdedigd, het plotseling hevige afzetten tegen de VVD - het was allemaal weinig overtuigend. Maar de duikeling in de volksgunst dateert al van het begin van de kabinetsperiode en kan Asscher niet speciaal worden aangerekend. Na Samsoms linkse campagne tegen 'rechts rotbeleid' in 2012, bekeerde de partij zich onder dezelfde Samsom subiet tot de vrije markt en de begrotingsdiscipline. Die u-bocht heeft de kiezer de PvdA nooit vergeven. Wat resteerde voor de progressieve herkenbaarheid waren schaduwgevechten met de VVD over kinderpardon en bedbadbrood. Dat was leuk voor GroenLinks, en daar zijn de linkse kiezers dan ook uitgekomen.