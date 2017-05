Na 75 dagen formatie is vrijblijvendheid voorbij

Waar al jarenlang voor werd gewaarschuwd,wreekt zich nu echt voor het eerst: de voortgaande versnippering van het politieke landschap, in combinatie met de verscherpte polarisatie, maakt het bijzonder ingewikkeld om een landsbestuur op de rails te zetten. De versnippering bemoeilijkt de blokvorming - met vier partijen formeren is per definitie ingewikkelder dan met twee - en door de polarisatie staat de tweede partij van het land, de PVV, buitenspel. Op het Binnenhof is doorgaans niet veel animo voor aanpassingen van het kiesstelsel, maar als er nu niet snel beweging komt zal buiten het Binnenhof de roep daarom toch aanzwellen.



De nu ontstane situatie vergt een mentaliteitsomslag. 'Ze beloeren elkaar vanuit hun verschansingen', schreef deze krant in 1994, toen Kok, Bolkestein en Van Mierlo vastliepen in de formatie van hun eerste paarse kabinet. 'Wie een beweging maakt, wie een briefje schrijft of opbelt met de boodschap dat het wellicht anders kan, is zwak.'