Luistert SGP naar leden en zet het doodstraf alsnog op het program?

Drie van de negentig amendementen dreigen op voorhand het SGP feestje van de schoorvoetende, gereformeerde modernisering te verstoren. Maarten Slingerland, voorzitter van de vijf leden tellende SGP-fractie in het overwegend christelijke Zwartewaterland, redeneert: de SGP is sinds 1918 voor de doodstraf, want dat is 'de eis naar Gods woord'.



Daarom moet altijd Genesis 9:6 in het verkiezingsprogramma staan: Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt. 'Voorbeeld hoe het nu gaat', licht SGP-Zwartewaterland toe: 'de moordenaar van Pim Fortuyn is weer terug in de maatschappij.'

